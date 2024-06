Netanyahu: "Non lasceremo Gaza senza gli ostaggi" | Wall Street Journal: "50 ostaggi israeliani ancora vivi, 66 morti"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 259. La rivelazione del Wall Street Journal: "Solo 50 ostaggi ancora in vita, 66 sarebbero morti". Netanyahu avvisa: "Non lasceremo Gaza senza gli ostaggi". L'esercito israeliano annuncia che "uno dei comandanti della squadra d'elite Nukhba di Hamas che ha attaccato Israele il 7 ottobre è stato ucciso in un raid aereo a Beit Hanoun, nel nord di Gaza. Cresce il timore di uno scontro totale imminente tra Israele e gli Hezbollah libanesi. L'esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati "approvati e validati", accelerando "la prontezza delle forze sul terreno".