La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 250. Hamas e Jihad islamica palestinese hanno espresso la "disponibilità" a raggiungere "positivamente" un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Si tratta della prima risposta ufficiale da quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato quella che ha definito essere l'ultima offerta di Israele per un accordo tregua. "La risposta dà priorità all'interesse del nostro popolo palestinese e alla necessità di fermare completamente l'aggressione in corso contro la Striscia di Gaza", viene precisato nella dichiarazione. I due gruppi estremisti hanno aggiunto di aver presentato la loro risposta alla proposta ai mediatori del Qatar e dell'Egitto, cosa che Doha e Il Cairo hanno confermato senza fornire dettagli. Gli Stati Uniti intanto "esaminano la risposta" che arriva dopo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che invitava Hamas ad accettare l'ultima proposta di Israele.