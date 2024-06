La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 249. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva la bozza di risoluzione degli Usa che sostiene il piano di cessate il fuoco a Gaza annunciato da Biden, e invita Hamas ad accettarlo: "Aiuteremo a garantire che Israele rispetti gli obblighi". Il movimento islamico "accoglie con favore la risoluzione". Secondo il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen, è "un passo nella giusta direzione". Intanto funzionari israeliani affermano al New York Times che i leader di Hamas hanno dato ordine ai combattenti di sparare agli ostaggi detenuti nella Striscia "se pensano che le forze nemiche stiano arrivando". Terremoto nel governo israeliano: Gantz e il suo partito Unità nazionale lasciano l'esecutivo, con accuse pesanti al premier Netanyahu che per convenienze politiche, a suo avviso, "impedisce la vera vittoria" nella guerra a Gaza