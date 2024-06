Terremoto nel governo israeliano, Gantz si dimette | Esercito Tel Aviv: tre dei quattro ostaggi erano in casa reporter di Al Jazeera

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 248. Benny Gantz e il suo partito Unità nazionale lasciano il governo israeliano, con accuse pesanti al premier Benyamin Netanyahu che per convenienze politiche, a suo avviso, "impedisce la vera vittoria" nella guerra a Gaza. E chiede nuove elezioni. Hamas ha sostenuto che nel blitz di ieri sono rimasti uccisi altri tre ostaggi, notizia smentita dall'Idf. Per l'Idf, tre dei quattro liberati erano tenuti prigionieri nella casa di un giornalista palestinese che lavorava per Al Jazeera, Abdullah Jamal, un operativo di Hamas. Le attività dell'emittente in Israele sono intanto state vietate per altri 45 giorni.