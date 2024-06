Gaza, liberati quattro ostaggi israeliani: tra loro anche Noa, la ragazza simbolo del 7 ottobre

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 247. L'esercito israeliano ha liberato quattro ostaggi israeliani nelle mani di Hamas a Gaza: si tratta di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. I quattro sono in buone condizioni di salute. Si trovavano in due luoghi diversi a Nuseirat. Noa è diventata la ragazza simbolo del sequestro del 7 ottobre per un video del suo rapimento che aveva fatto il giro del mondo: in quelle immagini si vedeva la donna caricata a forza su una motocicletta dai fondamentalisti mentre urlava, piangeva e gridava "non uccidetemi" prima di essere portata via. Secondo la Cnn, nell'operazione, in cui è morto un ufficiale israeliano, sono rimasti uccisi quasi 100 palestinesi. Hamas, invece, parla di almeno 210 morti. Netanyahu: "Non ci fermeremo finché non avremo completato la missione e riportato a casa tutti i rapiti". E chiede di non lasciare il governo al ministro Benny Gantz, il quale cancella il programmato discorso contro il premier.