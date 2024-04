La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 186.

Netanyahu: "La vittoria su Hamas richiede l'ingresso a Rafah e l'eliminazione dei battaglioni terroristici presenti lì. Accadrà, c'è una data". Ma gli Usa ribadiscono: "Contrari all'operazione". Intanto la proposta per il rilascio degli ostaggi è stata consegnata ad Hamas (che la sta vagliando), fa sapere il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby, "e ora aspettiamo la loro risposta". Secondo i media il piano Usa prevede sei settimane di tregua temporanea in cambio del rilascio di 40 ostaggi. I parenti degli israeliani sequestrati hanno incontrato Papa Francesco il quale, raccontano, "ha definito Hamas il male".