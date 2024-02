Israele annuncia "compromessi" di Hamas sugli ostaggi, ma gli islamisti smentiscono: "È solo propaganda"

Fotogallery - Russia, Putin sale a bordo del nuovo bombardiere nucleare ipersonico: nome in codice "Blackjack" per la Nato

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 142.

Continuano le trattative a Parigi per il rilascio degli ostaggi. Secondo i media israeliani, Hamas avrebbe rinunciato ad alcune richieste, riducendo il numero di detenuti palestinesi di cui chiedere la liberazione e non pretenderebbe più il ritiro totale delle truppe israeliane dalla Striscia. Il movimento fondamentalista però smentisce: "È solo propaganda ebraica". Intanto Netanyahu presenta per la prima volta formalmente al Gabinetto di Sicurezza un documento di principi sulla gestione della Striscia dopo la guerra, con l'obiettivo di installare "funzionari locali" non legati al terrorismo per amministrare l'enclave al posto di Hamas.