Wall Street Journal: "Hamas libererebbe ostaggi in cambio di 3mila detenuti" | Houthi: "Bandite dal Mar Rosso le navi di Israele, Stati Uniti e Gran Bretagna"

Fotogallery - Russia, morto in carcere il dissidente Alexei Navalny

Fotogallery - Russia, Putin sale a bordo del nuovo bombardiere nucleare ipersonico: nome in codice "Blackjack" per la Nato

Fotogallery - Spagna, palazzo in fiamme a Valencia: diversi morti

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 140.

Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti egiziane, i miliziani sono pronti a liberare gli ostaggi israeliani in cambio di 3mila detenuti palestinesi in Israele". Gli Houthi dello Yemen annunciano che le navi israeliane, statunitensi e britanniche sono "bandite" dal Mar Rosso, dal Golfo di Aden e dal Mar Arabico. Intanto si contano nuove vittime dopo un raid israeliano su un edificio Unrwa che ospita sfollati nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. Dopo un nuovo attacco di coloni israeliani contro un villaggio palestinese Tajani avverte: questa violenza non è sopportabile. Il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato un nuovo bilancio delle vittime palestinesi: 29.410 dall'inizio dell'offensiva di Israele.