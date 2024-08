Medioriente, gli Usa sbloccano altri 3,5 miliardi di aiuti a Israele

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 309. Gli Stati Uniti hanno sbloccato 3,5 miliardi di dollari per Israele da spendere in armi e attrezzature militari statunitensi. Secondo diverse fonti, intanto, l'Iran starebbe considerando di prendere di mira gli individui che ritiene responsabili dell'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, avvenuto a Teheran la scorsa settimana, anziché lanciare un attacco contro Israele. Sul fronte dei negoziati, Hamas ha chiesto il rilascio di Marwan Barghouti e dei capi delle fazioni palestinesi nella prima fase dell'intesa per la liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco a Gaza. C'è l'ok di Usa, Egitto e Qatar, pronti a un accordo ponte.