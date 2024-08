La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 308. Il ministro israeliano della Difesa Gallant scrive ai libanesi: "Voi siete ostaggio di Hezbollahe e di Teheran, noi vogliamo la pace". Netanyahu, in un'intervista al Time, per la prima volta si scusa con gli israeliani per l'attacco del 7 ottobre: "Mi dispiace profondamente che sia successa una cosa del genere". Secondo i media israeliani, Sinwar vorrebbe giungere a una tregua prima che l'Iran attacchi. E Usa, Qatar ed Egitto chiedono la ripresa delle trattative il 15 agosto.