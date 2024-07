Negoziati a Doha, fonti Israele: "La risposta di Hamas è buona, c'è la svolta" | Il gruppo avrebbe informato "Hezbollah di aver accettato una proposta per la tregua a Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 274. Il gruppo fondamentalista ha informato Hezbollah di "aver accettato una proposta per il cessate il fuoco a Gaza". Secondo fonti del team negoziale israeliano che si trova a Doha per i colloqui su una nuova tregua nella Striscia e il rilascio degli ostaggi, "la risposta di Hamas è buona e c'è una svolta". In una telefonata a Netanyahu, il presidente americano Biden ha detto che "è tempo di chiudere l'accordo sugli ostaggi". L'ufficio del premier israeliano ha però comunicato che ci sono ancora "lacune tra le parti per i negoziati".