La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 273. In una telefonata a Benjamin Netanyahu, il presidente americano Joe Biden ha detto che "è tempo di chiudere l'accordo sugli ostaggi". Intanto il premier israeliano ha approvato la partenza del team negoziale per i colloqui sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. "Non abbiamo fiducia né in Netanyahu né negli Usa", hanno dichiarato invece i vertici di Hamas. Hezbollah, dal canto suo, avverte: "Colpiremo obiettivi israeliani inattesi". Secondo fonti umanitarie, lo Stato ebraico ha approvato piani per la costruzione di quasi 5.300 nuove case in Cisgiordania. Si tratterebbe dell'ultima mossa di Tel Aviv per rafforzare i propri insediamenti con l'obiettivo di consolidare il controllo israeliano sulla regione e impedire la creazione di un futuro Stato palestinese.