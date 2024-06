Israele, raid su un campo profughi a Gaza City: decine di morti | Usa: "Pieno appoggio allo Stato ebraico in caso di guerra con Hezbollah"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 261. Come ormai ogni sabato da mesi, migliaia di manifestanti si sono radunati a Tel Aviv per protestare contro il governo Netanyahu, chiedendo nuove elezioni e la liberazione degli ostaggi. Almeno 42 persone sono morte nei raid israeliani sul campo profughi di Shati e nel sobborgo di Tuffah, a Gaza City. Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha fatto sapere che la sede dell'organizzazione, "circondata da centinaia di civili sfollati che vivono in tende, è stata danneggiata dai bombardamenti nelle vicinanze di Gaza". Intanto cresce il timore di uno scontro totale imminente tra Stato ebraico e gli Hezbollah, dopo altri pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Guterres (Onu): "Non diventi un'altra Gaza". L'esercito israeliano ha fatto sapere che i piani operativi per un'offensiva in Libano sono stati "approvati e validati", accelerando "la prontezza delle forze sul terreno". Gli Usa confermano: se sarà guerra con Hezbollah, "garantiremo pieno appoggio a Israele".