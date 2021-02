Israele, greggio sul litorale del Mediterraneo: chiuse le spiagge

Ufficio stampa

In seguito alle quantità di catrame accumulatesi sulla costa mediterranea, agli israeliani è stato vietato di bagnarsi in mare fino a nuovo ordine per proteggere la loro salute. Sulle spiagge, dal confine a nord col Libano fino a sud con la striscia di Gaza, è stato inoltre vietato di praticare attività sportiva o di accamparsi.