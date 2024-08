Israele: "Uccisi 31 terroristi di Hamas nell'attacco alla scuola di Gaza"

I funzionari palestinesi hanno sottolineato come l'attacco alla scuola abbia messo a repentaglio gli imminenti colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Israele afferma di aver preso di mira sabato la scuola Al-Tabaeen a Gaza City perché lì si erano rifugiati combattenti di Hamas, ma l'attacco ha alimentato le preoccupazioni di Washington di non giungere a un accordo di tregua.