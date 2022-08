Israele e Turchia riprendono le relazioni: pace diplomatica tra i due Paesi

Israele e Turchia hanno annunciato il ritorno a una piena normalizzazione delle relazioni.

Lo ha detto il prenier Yair Lapid al termine di una conversazione telefonica con il presidente Recep Tayyip Erdogan. "La ripresa delle relazioni con la Turchia - ha detto - è una componente importante per la stabilità regionale e un importante sviluppo economico per i cittadini di Israele". Nell'intesa è previsto anche il ritorno degli ambasciatori e dei consoli generali. Dal canto suo, Ankara ha fatto sapere che con il ripristino delle relazioni di pace non verrà abbandonato il "pieno sostegno alla causa palestinese".