Israele contro armi date a Kiev: aiutano Iran a neutralizzare nostri tank

Armi anti tank di fabbricazione occidentale sono state trovate ai "confini di Israele".

Lo ha rivelato il premier Benyamin Netanyahu in una intervista al Jerusalem Post nella quale ha motivato le ragioni della politica di Israele nei confronti degli aiuti militari a Kiev. "Temiamo - spiegato - che qualsiasi sistema dato all'Ucraina sia usato contro di noi perché potrebbe cadere nelle mani dell'Iran. E a proposito, questa non è una possibilità teorica. In realtà è successo con le armi anticarro occidentali che ora troviamo ai nostri confini. Quindi dobbiamo stare molto attenti".