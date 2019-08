Israele, Chiese Cattoliche: non espellere madri filippine e figli

Una "profonda preoccupazione" per la decisione delle autorità di espellere donne filippine (al termine del loro impiego di badanti) assieme con i figli nati in Israele è stata espressa dai Capi delle Chiese cattoliche. Fra i firmatari di un comunicato stampa figurano l'arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme e il vescovo Giacinto Boulos Marcuzzo, Patriarca vicario per Gerusalemme.