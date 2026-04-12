Libano, carri armati israeliani speronano mezzi Unifil italiani: gravi danni

Alcuni soldati israeliani hanno speronato veicoli italiani dell'Unifil con un carro armato Merkava, in un caso causando danni significativi. Sarebbe accaduto due volte nel corso della stessa giornata, quella di domenica 12 aprile, dopo che i militari dello Stato ebraico avevano bloccato una strada a Bayada, nel sud del Libano. Quella strada è utilizzata per accedere alle posizioni dell'Unifil. Non ci sarebbero feriti. Lo si apprende da un post sui social pubblicato dalle forze Onu in Libano.