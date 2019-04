Israele, Benny Gantz: "Siamo i vincitori, dobbiamo formare governo"

"I vincitori siamo noi". A parlare è il leader di Blu-Bianco, Benny Gantz dopo la tornata elettorale in Israele. "Questa è una giornata storica - ha detto -: oltre un milione di israeliani hanno votato per noi. Ringraziamo Netanyahu per il suo servizio per il Paese. Ora occorre rispettare il volere degli elettori. Il partito più grande deve formare il nuovo governo. Cercheremo di fare un governo il più largo possibile".