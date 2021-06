Israele, Bennett a Netanyahu: "Non lasciarti dietro terra bruciata"

ansa

Il leader israeliano di Yamina, Naftali Bennett, lancia un appello a Benjamin Netanyahu esortandolo a farsi da parte in maniera ordinata e a "non lasciarsi dietro terra bruciata". Lo ha fatto in un intervento tv pochi giorni prima che in Parlamento si voti la fiducia al suo governo di unità nazionale con il centrista Yair Lapid. "Faccio appello a Netanyahu - ha detto -. Molla la presa. Libera il Paese affinché possa proseguire oltre".