Islanda, dichiarato lo stato d'emergenza: raffica di terremoti, si teme un'eruzione vulcanica

Attività sismica e vulcanica La regione è stata scossa ogni giorno da centinaia di piccoli terremoti per più di due settimane mentre gli scienziati stanno monitorando un accumulo di magma a circa 5 chilometri nel sottosuolo. La preoccupazione per una possibile eruzione del vulcano Fagradalsfjall è aumentata nelle prime ore di giovedì, quando un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito l'area, costringendo il resort geotermico Blue Lagoon a chiudere temporaneamente. L’attività sismica è iniziata in un'area a nord di Grindavik dove c’è una rete di crateri di 2.000 anni fa. "Siamo davvero preoccupati per tutte le case e le infrastrutture nell'area", ha dichiarato Vidir Reynisson, capo dell'Agenzia per la Protezione Civile islandese. Un'eruzione è attesa entro due giorni, ha aggiunto Reynisson. La cittadina evacuata è vicina all'impianto geotermico di Svartsengi, il principale fornitore di elettricità e di acqua ai 30mila residenti della penisola di Reykjanes, e a un bacino idrico. Nel frattempo si è formata una faglia lunga circa 15 km e l'eruzione potrebbe accadere in qualsiasi punto: anche in mare, dato che una parte della spaccatura è sott'acqua.

Stato di emergenza "Il capo della polizia nazionale dichiara lo stato di emergenza per la protezione civile a causa dell'intensa attività sismica a Sundhnjukagigar, a nord di Grindavík". Lo ha affermato in una nota il Dipartimento di protezione civile e gestione delle emergenze, come riporta la Cnn. La polizia ha invitato i residenti a evacuare la città costiera di Grindavík a seguito della possibile eruzione vulcanica. Secondo l'Ufficio meteorologico islandese, tra mezzanotte e le 14 di venerdì (ora locale) sono stati registrati quasi 800 terremoti, di cui il più superficiale è avvenuto a una profondità di 3-3,5 chilometri. L'Agenzia di protezione civile islandese ha affermato che un tunnel di magma che si sta formando potrebbe raggiungere Grindavík. Scosse sismiche e sollevamenti del terreno hanno già danneggiato strade ed edifici nella cittadina portuale e nei dintorni. Ci sono immagini di una grande fessura che ha distrutto il campo da golf della città. In Islanda i "sistemi vulcanici" attivi sono 33.