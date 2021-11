Isis, nuove minacce a Di Maio: la sua foto sulla rivista Al Naba

Al vertice di Roma di giugno aveva partecipato, assieme a Di Maio, anche il Segretario di Stato Usa Antony Blinken.

Il sostegno di Conte - "Sono vicino a Luigi Di Maio per le nuove, gravissime minacce ricevute dai terroristi Isis. Non ci fanno paura: il suo impegno, al servizio del Paese e della stabilità internazionale, non sarà scalfito da atti intimidatori. Chi tocca Luigi tocca ognuno di noi". Così su Twitter l'ax premier Giuseppe Conte in solidarietà al ministro.