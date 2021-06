Di Maio: "L'Isis è ancora una minaccia, massimo impegno dell'Italia"

L' Isis continua a essere una minaccia e per questo "l'impegno dell'Italia è massimo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , durante la conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken . Secondo Di Maio, "la paura che l'Isis possa rafforzarsi è alta" e questo porta a "non abbassare la guardia: dobbiamo aumentare l'azione della coalizione aumentando le aree dove concentriamo la nostra attenzione".

"Allarmante l'espansione dell'Isis in Africa" Di Maio ha quindi affermato che la minaccia dell'Isis "è particolarmente allarmante nel continente africano, nello specifico nella regione del Sahel, ma anche in aree dell'Africa orientale, come il nord del Mozambico. Per questo motivo, con il sostegno Usa e di molti altri partner, ho proposto di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato all'Africa, che possa identificare e fermare le minacce terroristiche connesse a Daesh esistenti nel continente mettendo a punto specifiche contromisure da definire in coordinamento con i partner locali".

"Coalizione ha strumenti per intervenire" Di Maio ha rimarcato come la coalizione abbia oggi "l'esperienza e gli strumenti per intervenire, adattandosi a diversi scenari, anche al di fuori del Medio Oriente". "A conferma della preoccupazione che desta l'espansione dell'Isis in Africa abbiamo accolto alla ministeriale alcuni Paesi non membri della coalizione, quali il Burkina Faso, Ghana e Mozambico, in veste di osservatori", ha precisato.

"Italia aumenterà sforzo per aiutare le istituzioni" "L'Italia - ha proseguito il ministro degli Esteri - aumenterà il suo sforzo di cooperazione allo sviluppo per aiutare le istituzioni afgane. Il ritiro della parte militare non significa abbandonare l'Afghanistan per l'Italia ma significa anzi dover profondere uno sforzo in più per rafforzare le istituzioni attraverso la cooperazione allo sviluppo, programmi di training della polizia e delle forze locali".

Blinken: "Grati alla leadership dell'Italia, stessi valori" Durante la conferenza stampa è intervenuto quindi Blinken che ha affermato che gli Stati Uniti "sono molto grati per la leadership dell'Italia perché queste sfide sono al centro dell'agenda globale". Blinken ha parlato di un "allineamento di valori" tra Italia e Usa "per i diritti umani e la democrazia" e ha quindi aggiunto: "Sosteniamo fortemente l'iniziativa dell'Italia di un gruppo di lavoro anti-Isis sull'Africa. Questa riveste un'importanza particolare".