Isis, la Turchia arresta 4 familiari di Al Baghdadi per "terrorismo"

Le autorità turche hanno annunciato l'arresto di quattro familiari di Abu Bakr Al Baghdadi, il leader dello Stato islamico ucciso in un raid delle forze militari Usa in Siria. L'accusa per i quattro è di terrorismo, secondo quanto riferiscono i media locali. Gli arresti sono stati effettuati "nell'ambito di un'operazione di sicurezza anti-Isis che ha interessato 4 province", ha detto la Procura della provincia centrale di Kireshir.