Isaac Herzog è il nuovo presidente di Israele. La Knesset lo ha eletto alla prima votazione con 87 voti. L'altra candidata, Miriam Peretz, ha avuto 26 voti. Herzog, attuale presidente dell'Agenzia ebraica ed ex leader dei Laburisti, prende il posto, come undicesimo presidente di Israele, di Reuven Rivlin che tuttavia resterà in carica fino al 9 luglio. La maggioranza ottenuta da Herzog è stata una delle maggiori mai registrata.