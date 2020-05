Irlanda, si erano già tatuati la data di nozze: matrimonio rimandato per la pandemia

Erano così emozionati all'idea di sposarsi che hanno deciso di farsi fare un tatuaggio combinato con la data del loro matrimonio, ancora da celebrarsi. Non potevano immaginare che l'emergenza coronavirus avrebbe sconvolto tutti i loro piani e reso quella data scolpita sulla pelle priva di senso. E' quanto accaduto a una coppia dell'Irlanda del Nord, il 26enne Francis Donald e la 24enne Fionnuala Kearney, costretti a rinviare le nozze per via della pandemia.

I giovani avevano deciso di sposarsi alla fine del 2017 e avevano scelto come data per il gran giorno il 16 ottobre 2020. In questi anni hanno organizzato tutto nei minimi dettagli e, nel 2019, durante una vacanza in Turchia, hanno perfino deciso di tatuarsi sul braccio la data delle nozze in cifre romane.

Tuttavia, il mese scorso, è arrivata la cattiva notizia: lo staff della location in cui avevano progettato di celebrare le nozze ha comunicato loro che tutte le attività organizzate (anche per il mese di ottobre) erano state sospese a causa dell'emergenza in corso. Il matrimonio è stato dunque rimandato all'aprile del 2021.

Il tatuaggio però rimane e rimarrà per sempre. La coppia ha quindi deciso di rimanere positiva e di pensare a idee su come rendere quella data comunque speciale. "Qualunque cosa faremo renderemo quel giorno memorabile", hanno detto i fidanzati al Sun.