Irlanda del Nord, disordini dopo presunti abusi sessuali da parte di due minorenni romeni

Alta tensione a Ballymena, in Irlanda del Nord, dopo la comparsa in tribunale di due adolescenti di origine romena accusati di aver aggredito sessualmente una ragazza sabato scorso. I due sono stati incriminati per tentato stupro. Tra lunedì e martedì migliaia di persone si sono radunate nel centro cittadino e alcuni giovani incappucciati hanno dato fuoco a edifici e aggredito la polizia. Almeno due abitazioni sono state incendiate. Filmati online mostrano scene di caos e un incendio vicino a un veicolo delle forze dell'ordine.