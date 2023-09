Irlanda, il giudice in gara non assegna la medaglia a ginnasta di colore: polemica

Una gara di ginnastica in Irlanda si è trasformata in incubo per una giovane ginnasta di colore .

Dopo mesi di ritardo "È incredibile che una bambina venga trattata in questo modo, continua a esserci un problema di razzismo nello sport", ha detto la mamma della giovane ginnasta. I genitori hanno accusato Gymnastics Ireland di non aver affrontato la situazione ignorando ciò che è accaduto durante la competizione del 2022.



Dopo mesi di silenzio, l'ente sportivo irlandese ha rilasciato un comunicato in cui informava che l'episodio sarebbe stato del tutto accidentale. Viene inoltre specificato che la ragazza avrebbe ricevuto la sua medaglia prima di lasciare l'evento. L'incidente, a detta loro, non riguarderebbe la società, ma solo il funzionario che ha consegnato i premi, non assumendosi dunque la responsabilità come istituzione. La famiglia ha rifiutato le scuse del giudice, arrivate solo dopo che il video è diventato virale sul web in questi giorni.

Leggi Anche Formula 1, i piloti si inginocchiano contro il razzismo