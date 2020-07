Formula 1, i piloti si inginocchiano contro il razzismo

Come preannunciato dal campione del mondo della Formula 1, Lewis Hamilton, i piloti si sono inginocchiati sulla griglia di partenza prima del via del Gp d'Austria in segno di protesta contro il razzismo. In piedi Leclerc e Verstappen che hanno comunque indossato la maglietta nera con la scritta "end racism". "Credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali", ha spiegato Leclerc.