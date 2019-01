Irlanda del Nord, autobomba esplode a Londonderry: 2 arresti

Un'autobomba è esplosa all'esterno del tribunale di Londonderry, in Irlanda del Nord. La polizia locale ha ricevuto una telefonata di avvertimento ed è riuscita a recarsi in tempo sul luogo per far evacuare alcuni edifici prima dello scoppio. Nessuna persona è rimasta ferita. Due uomini sono stati arrestati. Lo ha annunciato la polizia, che ha attribuito l'attacco a un gruppo repubblicano dissidente.