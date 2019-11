Iraq, Pence: "Impegno del premier a rispettare la protesta pacifica"

Il vicepresidente Usa, Mike Pence, ha riferito di aver parlato con il premier iracheno, Adil Abdul-Mahdi, delle proteste in corso nel Paese e di aver ricevuto assicurazioni che il governo rispetterà i manifestanti pacifici e sta lavorando per evitare la violenza. Pence ha inoltre ribadito l'impegno degli Usa per un Iraq sovrano e ha espresso preoccupazione per l'influenza iraniana.