Iraq, incendio in ospedale: morti tra pazienti Covid in terapia intensiva

ansa

Almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato in un'unità di terapia intensiva che curava pazienti affetti da Covid-19 a Baghdad, in Iraq. L'esplosione è stata causata da una "violazione della sicurezza nel deposito delle bombole di ossigeno", hanno precisato fonti mediche dell'ospedale Ibn al-Khatib.