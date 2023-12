Attacco contro base Usa in nord Iraq, feriti

Il gruppo Resistenza islamica in Iraq ha rivendicato un attacco a una base Usa vicino all'aeroporto commerciale di Erbil, nel nord del Paese.

Un funzionario militare statunitense, parlando a condizione di mantenere l'anonimato, ha confermato l'attacco e ha aggiunto che ha causato feriti, ma non ha fornito altri dettagli. Complessivamente la Resistenza islamica in Iraq ha lanciato oltre 100 attacchi contro basi che ospitano truppe Usa in Iraq e Siria, dichiarando che si tratta di una rappresaglia per il sostegno di Washington a Israele nel contesto della guerra a Gaza.