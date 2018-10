Iraq, allarme Ong: "227mila bambini a rischio per acqua contaminata"

Circa 227mila bambini del sud dell'Iraq, nella regione di Bassora, rischiano malattie derivanti dall'acqua contaminata. E' l'allarme lanciato dall'Ong "Norvegian Refugee Council". La zona è stata teatro nei mesi scorsi di violente proteste popolari per il carovita e l'assenza di servizi essenziali come acqua potabile ed elettricità. Denunciati numerosi casi di diverse malattie con sintomi come diarrea, vomito, eruzioni cutanee e scabbia.