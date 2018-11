Iraq, allagamenti per forti piogge: 21 morti, migliaia di sfollati

Almeno 21 persone sono morte, 180 sono ferite e decine di migliaia sono sfollate in Iraq, per il maltempo che, con fortissime piogge, da due giorni sta sferzando il Paese. Le zone più colpite sono state quelle nel nord del Paese. Secondo l'Onu, almeno 10mila persone sono fuggite dalle loro case nella provincia di Salahaddin e altre 15mila in quella di Ninive.