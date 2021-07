Iraq, abbattuto drone-bomba diretto sull'ambasciata Usa a Baghdad

-afp

Gli americani hanno abbattuto un drone-bomba diretto sull'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, in Iraq. E' successo dopo che alcuni razzi erano stati lanciati contro una base che ospita militari Usa nell'ovest del Paese. Giornalisti dell'agenzia Afp, presenti in città, hanno confermato che i sistemi di difesa americani C-Ram sono entrati in azione. Anche fonti della sicurezza irachena hanno riportato che l'oggetto volante è stato colpito.