Iran, Zarif: "L'invio di rinforzi americani aumenta le tensioni"

Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha definito l'invio di altri 1.500 soldati americani in Medio Oriente, annunciato venerdì dal presidente Donald Trump, una misura "che farà aumentare le tensioni nella regione del Golfo Persico". Trump aveva spiegato di aver preso la decisione in seguito a presunte "minacce" iraniane. "Gli Usa - ha detto Zarif - lanciano accuse senza fondamento per giustificare la loro politica aggressiva".