Iran, viola legge sul velo: polizia le spara lasciandola paralizzata

La polizia iraniana ha recentemente annunciato un giro di vite sulle donne che non rispettano il codice di abbigliamento obbligatorio del Paese. Le nuove misure prevedono l'uso di telecamere a circuito chiuso per identificare le autiste che non coprono il capo nonché la confisca dei veicoli che trasportano passeggeri di sesso femminile con i capelli scoperti. Il provvedimento ha fatto seguito alle prolungate proteste per la morte di Mahsa Amini, avvenuta nel 2022 mentre era detenuta dalla polizia morale iraniana per aver presumibilmente indossato il suo hijab in modo "improprio".