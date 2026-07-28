Iran, video shock della propaganda: "Ecco come uccidere Melania e Barron Trump"

La first lady Melania Trump e il figlio Barron sono stati presi di mira dalla propaganda dell'Iran. Un nuovo video che sta circolando sui social e che è stato rilanciato dal New York Post, incita i sostenitori del regime degli ayatollah ad assassinare la moglie del presidente Trump. Intitolato "Come uccidere Melania Trump", il video mostra immagini della first lady nel corteo presidenziale e in alcune zone di New York.