LA MINACCIA CORRE ONLINE

Iran, video shock della propaganda: "Ecco come uccidere Melania e Barron Trump"

Da Teheran minacce alla first lady e al figlio 20enne del presidente americano

28 Lug 2026 - 08:43
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© Da video

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La first lady Melania Trump e il figlio Barron sono stati presi di mira dalla propaganda dell'Iran. Un nuovo video che sta circolando sui social e che è stato rilanciato dal New York Post, incita i sostenitori del regime degli ayatollah ad assassinare la moglie del presidente Trump. Intitolato "Come uccidere Melania Trump", il video mostra immagini della first lady nel corteo presidenziale e in alcune zone di New York.

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Cosa si vede nel video

  Nella clip viene anche fatto il nome di negozi di stilisti in cui la first lady fa acquisti. Le sue uscite per lo shopping potrebbero essere "adatte a operazioni di combattenti per la libertà a livello globale", viene detto nel video in cui si suggerisce inoltre di utilizzare un agente nervino per avvelenare qualsiasi capo d'abbigliamento che la first lady potrebbe acquistare. Alla fine del video, anche Barron Trump, 20 anni, viene minacciato.

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