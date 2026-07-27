Trump: "Abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo" | Cala il traffico nello stretto di Bab el Mandeb dopo gli attacchi degli Houthi

Terza notte senza attacchi Usa contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro l'Iran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo Stretto di Hormuz. Secondo funzionari statunitensi citati dal Wall Street Journal, si sarebbe aperto un dibattito interno sull'impatto del progressivo esaurimento delle scorte statunitensi di missili intercettori per la difesa aerea. Stando al quotidiano, il Pentagono era pronto a lanciare venerdì un'intensa campagna di attacchi contro la Repubblica islamica dalla durata potenziale di due settimane, ma l'operazione è stata rinviata anche per valutare gli effetti del consumo di missili Patriot e di altri missili intercettori. Dura la replica della Casa Bianca: "Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno".