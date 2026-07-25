Trump sull'Iran: "Non ho ancora preso una decisione su attacco massiccio. Non possono avere armi nucleari"

Il Presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il Gala-bis dei corrispondenti della Casa Bianca, al Waldorf Asoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere "in modalità vendetta". Trump si è mostrato più disteso: "'Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere" aggiungendo: "Non permetteremo che si dotino di armi nucleari". Poco prima in un incontro nello Studio Ovale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto: "No, non l'ho ancora presa. Stiamo parlando con loro proprio ora". Nelle ultime ore intanto l'esercito Usa ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Mar Rosso, colpita una nave saudita: Riad replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti.