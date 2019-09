Iran-Usa, Trump: Rohani ha chiesto di togliere sanzioni, ho detto no

Donald Trump replica con un secco no all'ipotesi, avanzata dal presidente iraniano Hassan Rohani, di togliere le sanzioni a Teheran per far ripartire il dialogo. "Voleva che levassi le sanzioni per incontrarci. Naturalmente gli ho detto no", spiega il presidente Usa dopo che il suo omologo iraniano aveva ventilato un'offerta da Washington in tal senso, precisando però che rimane "un'atmosfera di massima pressione".