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Iran: Usa, Francia, Germania e Regno Unito chiedono all'Aiea di deferire Teheran dall'Onu

L'iniziativa arriva mentre l'Aiea avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte

08 Set 2026 - 06:33
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Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) affinché deferisca al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Aiea avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare, l'Aiea ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60 per cento presenti in impianti colpiti dagli attacchi Usa e israeliani del giugno 2025.

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