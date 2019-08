Iran, Trump contro Macron: "Nessuno parla per conto degli Usa"

"L'Iran è in gravi difficoltà economiche, vuole disperatamente parlare con gli Usa, ma riceve segnali contrastanti da tutti quelli che pretendono di rappresentarci, incluso il presidente francese Macron". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, aggiungendo: "So che Macron ha buone intenzioni, così come tutti gli altri, ma nessuno parla per gli Usa se non gli Usa. Nessuno è autorizzato in alcun modo o forma a rappresentarci".