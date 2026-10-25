Funzionari iraniani al New York Times: "Lecito colpire diplomatici americani"

Due funzionari iraniani, uno dei quali membro dei Pasdaran, hanno detto al New York Times che l'ampliamento degli obiettivi di Teheran in caso di attacco include anche diplomatici e personale Usa. I funzionari, che hanno chiesto di rimanere anonimi, hanno confermato le notizie del Dipartimento di Stato relative al complotto iraniano volto a colpire cittadini americani. I responsabili hanno difeso il piano: Israele e Stati Uniti "hanno ucciso decine di funzionari iraniani e alcuni loro familiari". A loro avviso, gli attacchi contro gli americani sono "leciti". Non è chiaro, tuttavia, se dispongano dei mezzi necessari per farlo.