Usa: Iran e Russia sempre più vicini, segno di isolamento

"L'Iran e la Russia si sono molto avvicinati negli ultimi 8 mesi, questo è un segno di quanto i due Paesi siano sempre isolati e delle difficoltà di Putin in Ucraina".

Lo afferma il portavoce del Consiglio per la sicurezza Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Entrambi i Paesi vogliono sputare in faccia al diritto internazionale che il resto del mondo rispetta. Putin dimostra di voler proseguire la guerra - ha aggiunto il funzionario della casa Bianca - e l'Iran dimostra di volerlo aiutare in questo".