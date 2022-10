L'Iran annuncia la consegna di 40 turbine per il gas alla Russia

L'Iran ha annunciato la firma di un contratto con la Russia per la fornitura di "40 turbine" destinate ad aiutare l'industria del gas di Mosca, colpito dalle sanzioni occidentali a causa dell'invasione dell'Ucraina.

"I successi industriali" dell'Iran "non si limitano al campo dei missili e dei droni", ha dichiarato il direttore esecutivo della compagnia del gas iraniana (Iranian Gas Engineering and Development Company). Non è stato specificato quando è stato firmato il contratto o quando è prevista la consegna delle turbine.