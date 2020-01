Iran: "Resta qui la scatola nera del volo ucraino abbattuto"

La scatola nera "dell'aero ucraino erroneamente abbattuto dalle forze iraniane si trova a Teheran" e ci resterà. Lo annuncia Hassan Rezaifar, un funzionario dell'aviazione civile del Paese chiarendo: "Non abbiamo in programma di spedirla ad altri Paesi. Tenteremo di esaminarne i contenuti qui". Il funzionario ha precisato che, nel caso in cui "decidessimo di inviare la scatola nera all'estero, le opzioni sarebbero Ucraina o Francia".