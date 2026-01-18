Secondo quanto riportato da media locali, le autorità iraniane stanno valutando di ripristinare "gradualmente" l'accesso a Internet dopo il blocco delle comunicazioni, secondo quanto riportato dai media locali. Le chiamate internazionali sono possibili già da martedì 13 gennaio, mentre da sabato 17 secondo le autorità l'accesso a internet sarebbe ripristinato. Intanto, nuovo bilancio delle vittime. L'agenzia di stampa Afp ha annunciato di esser riuscita a connettersi a internet dall'ufficio di Teheran, sebbene la maggioranza dei provider web e mobili restino interrotti. Le chiamate internazionali sono possibili da martedì 13 gennaio e la messaggistica di testo è stata ripristinata sabato 17. Nello stesso giorno, l'agenzia Tasnim ha riferito che "le autorità hanno annunciato che anche l'accesso a internet sarebbe stato gradualmente ripristinato", senza dare altri dettagli.